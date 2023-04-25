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Медведев назвал «выродками» россиян, уехавших на Запад из-за уголовных дел

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что призывы к демилитаризации и денуклеаризации России исходят от граждан страны, которые уехали на Запад, опасаясь уголовного преследования. Заявление было сделано политиком в рамках информационного марафона «Знание».

«Вот эти самые выродки, которые туда сбежали, они, естественно, говорят о том, что нужно провести еще демилитаризацию России, денуклеаризацию России», — заявил политик.

По словам Медведева, в этой же связи поднимается вопрос об отказе России от ядерного оружия. По мнению зампреда Совбеза, выдвигающие эти идеи стремятся, чтобы Россия превратилась «в послушного исполнителя воли Соединенных Штатов Америки», а задача РФ — не допустить реализации этого сценария.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправдой сообщения о «несусветном» числе уехавших. При этом, по его словам, власти заинтересованы в возвращении тех, кто уехал, и в том, «чтобы на Родине у них было больше возможностей, чем в других странах». Он также назвал доносы «отвратительными».

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