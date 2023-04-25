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Зампред Совбеза Медведев высказался по поводу призывов исключить РФ из G20

Зампред СБ Медведев: угрожающие выгнать Россию из G20 страны «совсем обалдели»

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Алексей Никольский/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил на марафоне «Знание», что те, кто призывает исключить Россию из G20, «совсем обалдели».

«Нам сейчас говорят наши «друзья»: «Надо выгнать оттуда Россию. Они совсем обалдели, выражаясь по-простому. Мы эту «двадцатку» вместе с ними создавали», — подчеркнул он.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что исключение РФ из «группы двадцати» будет противоречить принципу многосторонних отношений, который активно продвигают участники G20.

В прошлом году исключить Россию из «большой двадцатки» потребовал президент Украины Владимир Зеленский.

Идея эта исходила от Польши, которая предложила свою кандидатуру в G20 вместо России. Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал это предложение.

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