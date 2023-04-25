Зампред Совбеза Медведев высказался по поводу призывов исключить РФ из G20

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил на марафоне «Знание», что те, кто призывает исключить Россию из G20, «совсем обалдели».

«Нам сейчас говорят наши «друзья»: «Надо выгнать оттуда Россию. Они совсем обалдели, выражаясь по-простому. Мы эту «двадцатку» вместе с ними создавали», — подчеркнул он.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что исключение РФ из «группы двадцати» будет противоречить принципу многосторонних отношений, который активно продвигают участники G20.

В прошлом году исключить Россию из «большой двадцатки» потребовал президент Украины Владимир Зеленский.

Идея эта исходила от Польши, которая предложила свою кандидатуру в G20 вместо России. Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал это предложение.