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МИД РФ заявил протест послу Молдавии Дарию из-за «недружественных шагов» Кишинева

Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдавии в Российской Федерации Лилиан Дарий был вызван в МИД России, сообщили в Telegram-канале российского ведомства.

Молдавскому дипломату был заявлен решительный протест «в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева», а также вручена нота об объявлении «persona non grata» сотрудника Посольства Молдавии в России в ответ на аналогичные шаги Кишинева. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это решение не было никак аргументировано молдавскими властями.

Также в качестве ответной меры на заявления ряда официальных лиц Республики Молдова и присоединение этой страны к антироссийским санкциям, въезд в Россию для вышеупомянутых лиц был запрещен.

Ранее в Молдавии допустили дальнейшее сокращение числа российских дипломатов в стране.

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