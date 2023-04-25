США второй год подряд не разрешили дипломатам РФ возложить венки к табличке «Дух Эльбы»

Власти США второй год подряд не разрешили российским дипломатам возложить венки к мемориальной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище в память о встрече американских и советских войск на Эльбе в 1945 году, годовщина которой отмечается 25 апреля. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает пресс-служба российской дипмиссии в Telegram.

По его словам, России «все труднее достучаться» до Соединенных Штатов «относительно важности сохранения памяти и совместной работы по увековечению героев тех времен».

Антонов напомнил, что в декабре 2022 года американские власти не позволили российским дипломатам посетить Национальное кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже, где захоронены советские летчики, погибшие в 1942–1945 годах при перегоне самолетов из США в СССР по трассе »Аляска — Сибирь».

«Такое отношение оскорбительно не только для ветеранов двух стран, но и всех, кто помнит их великий подвиг. Низкий поклон и глубокая благодарность всем участникам антигитлеровской коалиции, сражавшимся за свободу и мирное будущее на нашей планете!» — указал глава дипмиссии РФ.

В прошлом году власти Соединенных Штатов также отказались проводить торжественную церемонию в память о встрече американских и советских солдат на Эльбе.

Данное мероприятие, в котором принимали участие российские дипломаты, их коллеги из стран СНГ, ветераны Второй мировой войны и американские официальные лица, каждый год проходило на Арлингтонском кладбище неподалеку от Вашингтона, у мемориала «Дух Эльбы».

25 апреля 1945 года в районе города Торгау на реке Эльба случилась встреча советских и американских войск. Это событие стало одним из главных символов общих усилий стран, входящих в антигитлеровскую коалицию, в победе над нацизмом.