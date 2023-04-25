Постпред Белоруссии Рыбаков: США не удалось устроить «холодный душ» делегации РФ в ООН

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что у США не вышло устроить «холодный душ» российской делегации в ООН. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами по итогам заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН, передает РИА Новости.

«С точки зрения «холодного душа» — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно», — сказал постпред.

Он также указал, что уровень участия российской делегаций «вообще не позволяет говорить» ни о каком «холодном душе».

Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Ранее Соединенные Штаты не выдавали визы главе российского МИД Сергею Лаврову и делегации РФ для участия в мероприятиях ООН.

Как заявлял министр, РФ «не забудет» и «не простит» невыдачу российским журналистам виз.

Лавров также отмечал, что посольство США в Москве «издевательски сообщило о готовности выдать» паспорта с визами российским журналистам в тот момент, когда самолет с дипломатами уже вылетел в Нью-Йорк.