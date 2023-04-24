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WP: госсекретарь Блинкен не стал комментировать данные о запрете Украине атаковать Москву

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции отказался от комментариев по данным о том, что власти Украины под влиянием Вашингтона не предприняли попыток атаковать Москву в годовщину начала СВО. Об этом сообщает The Washington Post.

«Я не буду давать комментариев по поводу каких бы то ни было предполагаемых документов разведки, о которых сообщается», — сказал Блинкен.

По его словам, решения украинской стороны, касающиеся защиты от «российской агрессии», должны принимать сами украинцы.

Ранее газета The Washington Post нашла в утекших в сеть документах Пентагона информацию о планах украинских властей атаковать Москву и Новороссийск в годовщину начала военной операции России. Такой план, о котором стало известно американской разведке, якобы был сорван с учетом просьб Вашингтона не эскалировать конфликт и не провоцировать президента Владимира Путина применить ядерное оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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