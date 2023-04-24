МИД Швейцарии ответил на идею переноса штаб-квартиры ООН в Женеву

Представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти заявила в ответ на идею директора департамента международных организаций российского МИД Петра Ильичева о переносе штаб-квартиры ООН в Женеву или Вену, что соответствующие решения нужно тщательно прорабатывать перед принятием. Об этом сообщает РБК.

По ее словам, Швейцария поддерживает «сильную и эффективную» многостороннюю систему, где Женева занимает важное место, наряду с Нью-Йорком, Веной, Найроби и другими отделениями ООН.

«Решения относительно изменений в многосторонней системе должны приниматься тщательно, принимая во внимание эффективное функционирование системы», — сказала Черезетти.

Ранее Ильичев заявил, что Россия предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в более нейтральном городе вместо Нью-Йорка. Однако, по его мнению, вероятное несогласие многих стран-членов будет связано с «финансово-экономическим планом размышления», так как в Нью-Йорке у них есть недвижимость и им тяжело будет иметь два представительства.