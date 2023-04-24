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WP: члены правительства Зеленского могут быть причастны к убийству Дарьи Дугиной

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Александр Кряжев/РИА Новости

На Западе считают, что некоторые высокопоставленные чиновники в правительстве президента Украины Владимира Зеленского причастны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, пишет газета The Washington Post.

Как пишет автор, ссылаясь на секретные документы Пентагона и американской разведки, после того как в августе в Подмосковье в результате взрыва заминированного автомобиля погибла Дарья Дугина, западные официальные лица дали понять Зеленскому, что в его правительстве есть ответственные за трагедию высокопоставленные чиновники.

«По словам официальных лиц, это нападение было расценено как провокация и могло привести к жесткому ответу со стороны России», — пишет автор материала.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе Подмосковья.

В ФСБ заявили, что причастной к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк, которая после совершения преступления вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

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