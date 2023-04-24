Зеленский наградил премьера Эстонии Каю Каллас орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Эстонии Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого. Об этом сообщает ERR.

«Для меня сегодня честь вручить вам от имени всего украинского народа специальную награду нашего народа. Это орден Ярослава Мудрого. Спасибо за то, что новую историю Европы Украина и ваш народ? и ваше государство создают вместе», – отметил Зеленский.

На совместной пресс-конференции в Житомирской области Зеленский поблагодарил Таллин за поддержку и отметил, что Киев ценит каждую поставку оружия из Эстонии, особенно гаубиц калибра 122 и 155 мм. «Эстония может быть уверена, что победа Украины в этой войне станет гарантией безопасности Европы и Эстонии», — сказал Зеленский.

Кая Каллас в свою очередь отметила, что совершила на Украину свой первый зарубежный визит в качестве главы нового правительства Эстонии. «Я приехала сюда с твердым посланием, что мы верим в победу Украины и верим в Украину, которая является процветающей либеральной демократией и свободной рыночной экономикой, принадлежащей к евроатлантической семье», — сказала она.

Каллас выразила надежду, что одно из первых решений ее нового правительства об отправке на Украину необходимых артиллерийских боеприпасов также вдохновит другие страны Евросоюза на быструю реализацию инициативы по закупке для Украины одного миллиона артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалась, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас прибыла на Украину, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

20 апреля глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Таллин отправит Украине артиллерийские снаряды калибром 155 миллиметров, что является частью соглашения Европейского союза об отправке украинской стороне одного миллиона снарядов.

Зеленский ранее награждал орденом Ярослава Мудрого советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря США Энтони Блинкена, а также спикеров парламентов стран — партнеров Киева/