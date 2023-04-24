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Politico: Киев получил от США такое же предостережение, как Кабул перед сдачей талибам*

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Evgeniy Maloletka/AP

США предостерегли Украину от излишней амбициозности во время контрнаступления, сообщает Politico.

По данным издания, такое же предостережение от США получил бывший президент Афганистана Ашраф Гани перед сдачей Кабула талибам (организация запрещена в России) в 2021 году.

В администрации США подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы весеннее контрнаступление Украины увенчалось успехом.

Ранее сообщалось, что США хотят удостовериться, что наступление Украины будет успешным, а решение о том, когда и где оно начнется остается за президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявили в Белом доме.

Washington Post со ссылкой на слитые документы Пентагона сообщала, что Украина отложила атаки по территории Российской Федерации в феврале 2023 года по просьбе США. По данным издания, планировалось атаковать Москву и Новороссийск.

*   организация запрещена в России
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