Евросоюз хочет укрепить свое влияние в четырех развивающихся странах, а также «вывести» эти страны из-под влияния России и Китая. Речь идет о Бразилии, Чили, Казахстане и Нигерии, пишет Politico.

По данным издания, ЕС подготовил документ, в котором изложены стратегический подход и экономические интересы для каждой страны. Соответствующий документ обсудят министры иностранных дел Евросоюза.

Евросоюз считает, что сможет укрепить отношения с каждой из четырех стран, в том числе через торговые сделки, а также предложения по энергетике, миграции, экономическому развитию и безопасности.

Politico отмечает, что на протяжении всего документа делаются ссылки на негативное влияние и дестабилизирующую деятельность России и Китая.

По словам одного дипломата, Евросоюз должен предложить более привлекательную альтернативу, чем предложение Китая.

Издание пишет, что эти четыре страны выбраны удачно, потому что и Бразилия, и Чили являются богатыми полезными ископаемыми странами Латинской Америки, а Нигерия является важным экономическим центром в Западной Африке. Также большое значение имеют природный газ и нефть Казахстана.

В случае с Бразилией Европейский союз надеется, что стремление этой страны получить признание в качестве страны мирового значения поможет ЕС найти возможности для сотрудничества. В случае с Чили Евросоюз обеспокоен тем, что новый президент страны выступает против соглашений о свободной торговле, но в то же время ЕС может найти точки соприкосновения с Чили в зеленой энергетике и поддержке Украины.

Основной интерес ЕС в Казахстане заключается в том, чтобы «обеспечить невозможность обхода международных санкций» в отношении России через страну. А Казахстан, со своей стороны, хочет избежать отправки сырой нефти через Россию и «экспортировать больше нефти в ЕС».

Недавно избранное новое правительство Нигерии также создает новые возможности для ЕС. Нигерия ищет «больше возможностей для легальной миграции», в то же время Евросоюз не так заинтересован в легальной миграции и хочет больше сотрудничать в сфере энергетики.

Ранее бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс предупредил о «тревожных» признаках того, что США теряют глобальное влияние, поскольку другие державы объединяются и завоевывают расположение стран, которые еще не объединились.

Издание Mainichi Shimbun писало, что блоковая борьба, которая началась в мире в результате спецоперации России на Украине, привела к тому, что глобальный Юг в лице Китая и Индии смог вырваться вперед в мировой экономике.