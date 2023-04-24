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The Guardian: Трампу нужно запретить баллотироваться в президенты США за госизмену

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Alan Freed/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп должен быть лишен права участвовать в выборах главы государства, пишет The Guardian. По мнению обозревателя издания Роберта Райха, политик более не может участвовать в голосовании в соответствии с американской конституцией, поскольку более двух лет назад он якобы совершил государственную измену.

«Трамп проиграл переизбрание [в 2020 году], но отказался признать поражение и попытался безосновательно обвинить своих оппонентов в краже выборов. Он заставил чиновников изменить свои подсчеты, пытался убедить вице-президента отказаться от поддержки голосов выборщиков, запросил доступ к системам голосования, убедил своих союзников в конгрессе подвернуть результаты выборов сомнению и призвал сторонников идти маршем на Капитолий <…> это измена», — говорится в тексте.

С точки зрения Райха, если Трамп совершил госизмену, то баллотироваться снова ему запрещает третий раздел 14-й поправки к конституции США, согласно которому ни одно лицо не может избраться в конгресс или занять пост в руководстве государства, если ранее приняло участие в мятеже или восстании против страны или помогло ее врагам. Он также подчеркнул, что если этого не использовать, то Трамп, скорее всего, вновь проиграет выборы и попытается поставить их исход под сомнения.

Ранее сообщалось, что большинство американцев не желают участия действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Трампа на выборах 2024 года.

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