В Австралии констатировали утрату лидерства США в Индо-Тихоокеанском регионе

Власти Австралии собираются поменять свою политику по Индо-Тихоокеанскому региону на фоне снижения роли США, передает ТАСС. По информации агентства, соответствующая оценка содержится в новом докладе правительства по нацобороне, составленным экс-министрами обороны государства Ангусом Хьюстоном и Стивеном Смитом.

«Существующие сегодня геостратегические обстоятельства радикально отличаются от всего, что было раньше. Соединенные Штаты больше не единственный полюс силы в Индо-Тихоокеанском регионе, стратегическая конкуренция крупных держав возобновилась и ее интенсивность стала определяющей чертой времени», — отмечается в тексте.

Как указывают авторы документа, именно поэтому австралийская сторона должна изменить свою политику, чтобы нивелировать риск запуска серьезного противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе. В тексе поясняется, что подобный сценарий может создать угрозу нацбезопасности Австралии.

«В новых [геостратегических] условиях Австралия должна активно действовать и углублять дипломатические связи с партнерами, укрепляя свой военный потенциал и расширяя научное, технологическое и промышленное сотрудничество с США и странами Североатлантического альянса», — подчеркивается в докладе «Национальная оборона».

Ранее СМИ сообщили, что армия США испытывает проблемы с логистикой на Индо-Тихоокеанском направлении.