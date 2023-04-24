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В Австралии указали на преимущество КНР над США в Юго-Восточной Азии

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Reuters

Пекин обгоняет Вашингтон по уровню влияния в странах Юго-Восточной Азии, говорится в исследовании австралийского независимого центра Lowy Institute, передает РИА Новости. По информации агентства, в отчете аналитиков указывается на рост преимущества КНР в регионе, который имеет важность в стратегическом плане для обеих держав.

«С 2018 года Китай увеличил свое преимущество над США с точки зрения общего влияния в Юго-Восточной Азии <…> Влияние Китая наиболее сильно в Лаосе, Камбодже и Мьянме, где он имеет большое географическое и экономическое преимущество перед Соединенными Штатами. США, с другой стороны, сохраняют более высокий уровень влияния, чем Китай, на Филиппинах и в Сингапуре, где у них более тесные оборонные и культурные связи», — отмечается в тексте.

По мнению австралийских экспертов, в последнее время в сторону Пекина больше склоняется и Таиланд, хотя до этого Бангкок в большей степени ориентировался на Вашингтон. При этом аналитики считают, американо-китайское соперничество в Юго-Восточной Азии лишь усиливается.

«Страны Юго-Восточной Азии будут сталкиваться с растущими проблемами и возможностями в этой сложной стратегической среде, и им необходимо будет сбалансировать отношения с обеими державами, сохраняя при этом свою автономию и свободу действий», — подчеркивается в материале.

Ранее СМИ сообщили, что РФ, Китай и КНДР создали угрожающий США «треугольник смерти» в Тихом океане.

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