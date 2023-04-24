Министр юстиции РФ Чуйченко назвал законным решение о признании WWF иноагентом

Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко назвал законным и обоснованным решение о признании Всемирного фонда дикой природы (WWF) иностранным агентом на российской территории. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По словам главы ведомства, все аргументы против организации Минюст представит в суде.

При этом Чуйченко добавил, что все подписанные письма в защиту WWF являются результатом активной деятельности организации в сфере PR. По словам министра, последние годы фонд в основном занимался работой по самопрезентации.

«Где конкретные дела, объекты, которые сделал российский WWF за последние годы? Их практически нет! При этом фонд очень любит рассказывать о том, как в России все плохо в сфере охраны природы», — сказал глава Минюста РФ.

Он также обвинил WWF в том, что он использует свой статус для якобы благотворительных сборов. Чуйченко подчеркнул, что РФ не оставит это без внимания и примет меры в соответствии с законодательством.

10 марта Минюст РФ включил в список иноагентов WWF (Всемирный фонд природы (признан в РФ иностранным агентом)).

Это произошло после того, как Российское экологическое общество (РЭО) попросило Минюст проверить Greenpeace и WWF на предмет соответствия их статусу иностранного агента. В письме российские экологи заявили, что «эти организации формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».