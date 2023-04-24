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Президент Байден заявил, что США готовы отправить в Судан дополнительные силы

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Ahn Young-joon/AP

Американские военнослужащие останутся в Джибути, чтобы обеспечить безопасность государственных служащих США. При необходимости в регион могут быть направлены дополнительные силы. Об этом сообщается в заявлении лидерам Конгресса от президента Соединенных Штатов Джо Байдена, передает ТАСС.

«ВС США будут оставаться в Джибути для защиты [дипломатического] персонала Соединенных Штатов и других лиц до тех пор, пока ситуация в области безопасности не перестанет требовать их присутствия, а дополнительные силы готовы к развертыванию в регионе в случае необходимости», — отметил Байден.

Ранее президент Соединенных Штатов подтверждал эвакуацию сотрудников американского посольства и членов их семей из Судана.

Накануне помощник госсекретаря США по вопросам Африки Мэри Кэтрин Фи заявляла, что власти США контактируют с военными и гражданскими лидерами Судана и изучают варианты помощи с целью будущей договоренности о продлении перемирия.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

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