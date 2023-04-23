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Обозреватель AT Шоуолтер предложила сменить власть на Украине из-за наглости ее политиков

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Evan Vucci/AP

Обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер пишет, что Соединенным Штатам необходимо сменить власть на Украине.

Автора считает, что украинские политики ведут себя очень нагло по отношению к государствам, которые их финансируют. В частности, ее возмутило, что Киев высказывает предпочтения касательно кандидатуры следующего американского президента, выборы которого должны состояться в 2024 году, а также оскорбляют и предъявляют необоснованные требования к США.

Шоуолтер напомнила о словах замглавы МИД Украины Андрея Мельника, который грубо высказался о предпринимателе Илоне Маске за предложение мирного плана, а также украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко, который потребовал, чтобы американцы выбрали «адекватного» президента, который продолжит поддерживать Киев.

«Кто эти хамы и почему мы даем им деньги? Если они хотят помощи, то, возможно, пришло время для другого правительства на Украине. Мы знаем, что таким образом [экс-президент США Барак] Обама и [действующий президент США Джо] Байден уже вмешивались в дела Украины», — подытожила обозреватель.

18 ноября кабинет министров Украины назначил Мельника, известного скандальными высказываниями и оскорблениями в адрес немецких политиков, заместителем министра иностранных дел.

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