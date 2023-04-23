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Замглавы МИД России Богданов обсудил с советником президента ОАЭ ситуацию в Судане

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Reuters TV

Замглавы МИД России Михаил Богданов и советник президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш обсудили ближневосточную проблематику. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства.

Как сообщает МИД РФ, в ходе доверительной беседы в Дубае 22 апреля дипломаты обменялись мнениями и скоординировали подходы по актуальным вопросам ближневосточной проблематики с упором на складывающуюся ситуацию в Йемене, Сирии и Судане, а также в зоне Персидского залива.

Ранее Вооруженные силы Судана заявили, что силы быстрого реагирования (спецназ) страны напали на конвой, организованный французским посольством для эвакуации своих граждан.

До этого посол РФ в Судане Андрей Черновол сообщал, что почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в столичном городе Хартуме, эвакуированы в российское посольство.

Заместитель министра по правам человека йеменского правительства Маджид Фадаиль также сообщал, что Саудовская Аравия отпустила на свободу 104 сторонника йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов), захваченных в плен во время военных действий в Йемене.

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