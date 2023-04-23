В Стамбуле обстреляли офис правящей в Турции партии

В Стамбуле был обстрелян один из офисов правящей в Турции Партии справедливости и развития. Об этом со ссылкой на канцелярию губернатора провинции сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению губернатора, двое злоумышленников проезжали мимо здания партии в районе Бахчелиэвлер и выстрелили пять раз в воздух. На верхнем этаже офиса партии были обнаружены следы от попадания четырех пуль. Пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время продолжается поиск стрелявших.

Ранее сообщалось, что кандидата в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаля Кылычдароглу оскорбили во время молитвы в ходе визита в провинцию Адыяман.

До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил оппозицию в стремлении втянуть страну в войну. По мнению дипломата, сейчас Турция ведет сбалансированную политику в вопросе конфликта на Украине, и стране незачем поддерживать определенную сторону.