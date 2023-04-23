Посол Черновол: стороны конфликта в Судане не пытались напасть на посольство РФ

Посол России в Хартуме Андрей Черновол заявил, что стороны конфликта в Судане не делали попыток напасть на российское посольство в столице страны, однако они попали в камеры наблюдений вокруг здания дипмиссии во время столкновений. Его слова передает РИА Новости.

«На посольство не нападали, был неприятный случай, когда попали в камеры наблюдения, но на посольство никто не нападал», — рассказал агентству Черновол.

По словам дипломата, район нахождения посольства является одним из тех, вокруг которого проходит линия соприкосновения.

Ранее Андрей Черновол заявлял, что российские дипломаты в Судане прорабатывают все возможные маршруты для эвакуации людей.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил эвакуацию сотрудников посольства США и членов их семей из Судана.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.