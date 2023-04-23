Рогов: Киев вывозит ценное оборудование с заводов Запорожья на Западную Украину и в Польшу

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти вывозят с заводов подконтрольного им города Запорожья дорогостоящее оборудование на Западную Украину и Польшу, а все остальное либо продают, либо уничтожают. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Дорогостоящие и наиболее ценное оборудование вывозится на Западную Украину и в Польшу. Все остальное просто уничтожается», — сказал Рогов.

Власти Украины понимают, что не удержат город, поэтому продаются все промышленные активы, заявил он и добавил, что воспринимает это как открытое хищение российских активов.

Примером, по его словам, служит Запорожский титано-магниевый комбинат, формально выставленный на срочную приватизацию, и научно-производственный комплекс «Искра».

Накануне Владимир Рогов заявлял, что украинские войска накапливают военную технику на крупных гражданских объектах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.