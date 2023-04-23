В Греции распустили парламент

Президент Греции Катерина Сакелларопулу распустила парламент страны в связи с очередными выборами, сообщает РИА Новости.

«Созываем парламент, сформированный в результате выборов, 1 июня 2023 года, в четверг, в 11:00», — указано в сообщении правительства.

Отмечается, что общенациональные парламентские выборы назначены на 31 мая. При этом, 1 июня депутаты будет приведены к присяге, а 2 июня будет избран председатель законодательного органа.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обратился к президенту страны Катерине Сакелларопулу с просьбой распустить парламент в преддверии окончания мандата правительства и назначить проведение парламентских выборов на 21 мая.

Президент Греции одобрила прошение премьер-министра, выразив надежду на то, что предстоящий избирательный период пройдет спокойно.