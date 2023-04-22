Лукашенко подарил кувалду белорусскому телеведущему Азаренку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил известному в республике телеведущему Григорию Азаренку необычный подарок. Презентом стала кувалда, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Чтоб знали», — сказал глава государства, вручив журналисту кувалду.

Азаренок — ведущий и политический обозреватель белорусского государственного телеканала «Столичное телевидение» (СТВ). Он известен своими скандальными высказываниями, в частности в поддержку Лукашенко. В своих передачах Азаренок позволял себе уничижительные выражения в адрес оппозиционеров, активистов, журналистов и других противников Лукашенко.

22 апреля белорусский лидер поучаствовал в республиканском субботнике и посадил дерево на территории государственного мемориального комплекса «Хатынь».

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов получил кувалду в подарок от бизнесмена и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.