Эвакуация из Судана иностранных дипмиссий начнется в ближайшие часы

Процесс эвакуации из Судана дипломатических миссий тех стран, которые просят об этом, начнется в ближайшие часы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суданских вооруженных сил.

«Ожидается, что процесс эвакуации всех дипмиссий стран, которые просят об этом, начнется в ближайшие часы», — говорится в сообщении.

США, Великобритания, Франция и Китай проведут эвакуацию своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах этих стран.

Командующий суданской армией Абдель Фаттах Аль-Бурхан заявил, что армия окажет помощь в эвакуации иностранных граждан и дипмиссий из страны.

Ранее стало известно, что ряд иностранных послов после эвакуации из столицы Судана Хартума прибыли в Порт-Судан, расположенный на побережье Красного моря. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники. Послы каких стран были эвакуированы, не уточняется.