Кандидата в президенты Турции от оппозиции оскорбили во время молитвы в провинции Адыяман

Кандидата в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаля Кылычдароглу оскорбили во время молитвы в ходе визита в провинцию Адыяман, сообщают турецкие СМИ.

Издание Haberturk пишет, что в ходе молитвы в гробнице Сафвана ибн Муатталя неизвестный мужчина начала кричать, что Кылычдароглу «не мусульманин», так как он не умеет читать молитву Фатиху.

Мужчину увели, политик также покинул место инцидента.

Позднее Кылычдароглу написал в Twitter, что «человек в горе на кладбище может говорить и делать что угодно» и «нужно позволить ему выразить горе». Он попросил не раскрывать личные данные этого человека и не распространять эту тему. Политик сказал, что прощает его, если ему дано такое право.

Кылычдароглу считают главным конкурентом действующего руководителя страны на предстоящих выборах. Месяц назад он подал заявку для регистрации своей кандидатуры на пост президента.