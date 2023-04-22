Лукашенко заявил об угрозе возрождения нацизма в самых просвещенных странах мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозах возрождения антигуманных и бесчеловечных идеологий, подчеркнув, что сегодня идеи нацизма находят новых последователей в самых просвещенных странах мира, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В обращении к участникам форума «Задачи Международного коммунистического движения в борьбе за солидарность прогрессивных сил против новой фашистской угрозы человечеству» Лукашенко отметил, что одним из проявлений мировой катастрофы становится возрождение антигуманных и бесчеловечных идеологий и практик.

Глава государства выразил уверенность, что усилия участников форума будут направлены на претворение в жизнь принципов равенства, братства и справедливости.

19 апреля в России отмечали День единых действий в память о преступлениях нацистов против советского народа. В 1943 году СССР впервые официально признал факт проведения нацистами и их пособниками масштабной политики по уничтожению мирного населения.

Ранее Лукашенко в обращении к соотечественникам по случаю 80-летия трагедии в Хатыни подчеркнул, что нацизм вновь подобрался к границам Белоруссии. 22 марта 1943 года немецкие каратели сожгли деревню Хатынь вместе с жителями.