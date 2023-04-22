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Президент Бразилии Лула да Силва отправит своего личного помощника на Украину

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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поручил своему специальному помощнику по международным вопросам Селсу Амориму отправиться на Украину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Ранее да Силва предложил создать аналог G20 для ведения переговоров по мирному урегулированию на Украине.

По его словам, во время экономического кризиса 2008 года была быстро создана G20, чтобы попытаться спасти экономику. Бразильский президент считает, что сегодня необходимо создать еще одну «большую двадцатку», чтобы «положить конец войне и установить мир».

Комментируя пути достижения мира на Украине, политик предложил Киеву уступить Крым России, подчеркнув, что «Зеленский не может хотеть все».

В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев ценит усилия бразильского президента по поиску решений для прекращения боевых действий, но необходимо помнить, что «Украина не торгует своими территориями».

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