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Трамп пообещал добиться экономической независимости от КНР при победе на выборах

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Alan Freed/Reuters

В случае победы на выборах 2024 года экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде, пообещал добиться экономической независимости от Китая, передает РИА Новости.

«Когда я вновь стану американским президентом, я лишу КНР статуса наибольшего благоприятствования в торговле», — сказал Трамп.

Он добавил, что добьется полной независимости от Китая.

Несколько дней назад руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы вводить новые санкции против Китая, но не стремятся к полному экономическому размежеванию с ним, понимая, что это станет катастрофой для обеих стран.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что США считают, что напряженность в отношениях с КНР сейчас высока.

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