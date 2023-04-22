Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах, но до инаугурации

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах в 2024 году, но до инаугурации, остановить конфликт на Украине.

«Нам нужно будет привести в порядок наши города и сделать много всего, даже еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете», — сказал он, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.

Но вскоре после выборов он пообещал остановить конфликт между Россией и Украиной.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.