Кения предлагает организовать в стране процесс для перемирия сторон конфликта в Судане

Президент Кении Уильям Руто заявил, что Найроби предлагает организовать в стране процесс для перемирия между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом сообщил представитель офиса президента Кении Хусейн Мохамед в своем Twitter.

По словам Руто, Кения делает данное предложение в духе братства, мира и солидарности, как приемлемая нейтральная площадка и заинтересованная сторона, которая знакома с проблемами, стоящими перед регионом.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Судана согласились на трехдневное перемирие с пятницы в связи с мусульманским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам).

До этого Силы быстрого реагирования (СБР) Судана согласились на гуманитарное перемирие на 72 часа, начиная с 7:00 мск 21 апреля.

Конфликт между ВС Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало, перешел в открытую фазу утром 15 апреля.