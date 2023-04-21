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Молдавская оппозиция хочет развернуть в Кишиневе 80-метровую георгиевскую ленту на 9 Мая

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Руслан Шалапуда/РИА Новости

В честь празднования Дня Победы 9 мая оппозиционная молдавская Партия социалистов ведет приготовления некоторых мероприятий, передает РИА Новости. По информации агентства, молодежное крыло политической силы под названием «Молодая гвардия», в частности, собирается выйти в столице Молдавии с 80-метровой георгиевской лентой, несмотря на ее запрет на территории государства.

«В центре Кишинева и в одном из городов на юге будет развернута огромная 80-метровая георгиевская лента. Когда именно, мы еще сообщим. Это наше традиционное мероприятие. В прошлом году мы не смогли его провести. Партия власти запретила любого рода демонстрацию этого символа», — заявил глава пресс-службы «Молодой гвардии» социалистов Никита Роменский.

Как отметил представитель молодежного крыла Партии социалистов, Конституционный суд Молдавии демонстрацию георгиевской ленты разрешил, если она будет использована в историческом ключе. Он также добавил, что помимо мероприятия с лентой, планируется и некоторые другие действия, в том числе «Вальс Победы».

Ранее сообщалось, что парламент Латвии ввел запрет на публичные мероприятия 9 мая.

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