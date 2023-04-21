Минюст Великобритании после отставки Доминика Рааба возглавил Алекс Чок

В правительстве Великобритании заявили, что Алекс Чок, занимавший пост заместителя министра обороны, получил портфель главы Минюста королевства после отставки Доминика Рааба. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что король Карл III с удовольствием утвердил назначение Чока на пост лорда-канцлера и министра юстиции.

С октября 2022 года он занимал пост заместителя министра обороны Соединенного Королевства Бена Уолесса. На место Чока был назначен Джеймс Картлидж, который последние полгода был парламентским заместителем министра финансов.

В публикации отмечается, что должность заместителя премьер-министра, которую до отставки также занимал Рааб, досталась канцлеру герцогства Ланкастерского (министру по особым поручениям) Оливеру Даудену.

Ранее стало известно, что Рааб подал в отставку после обвинений в том, что он издевался над сотрудниками, работая в разных ведомствах.

Он отметил, что информация о жалобах на буллинг с его стороны подтвердились. При этом Рааб не согласился с выводами расследования, назвав их «ошибочными» и заявил, что это дело создало опасный прецедент.