Глава Пентагона Остин заявил, что поддержка Украины союзниками остается сильной

Международная поддержка Украины, которая более года борется с жестоким российским вторжением, остается сильной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на авиабазе Рамштайн в Германии, куда он прибыл для проведения заседания контактной группы по Украине. Текст его речи размещен на сайте Пентагона.

«Наша поддержка сил свободы на Украине остается сильной и подлинной», — заявил Остин.

Он отметил, что союзники будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Остин подчеркнул, что «контактная группа более сплочена, чем когда-либо, и никому не позволит разрушить это единство».

«Прошел почти год с тех пор, как эта группа впервые встретилась прямо здесь, на авиабазе Рамштайн. И я слышал, что многие из вас называют это «встречей в формате Рамштайн». Поэтому кажется правильным, что мы вернулись сюда, чтобы подтвердить наше общее единство и решимость», - подчеркнул глава Пентагона.

В встрече «рамштайновского формата» принимают участие министры обороны и представители армий стран, оказывающих военную поддержку Украине. Помимо стран НАТО, в работе контактной группы по Украине, которая также известна как «формат Рамштайн», участвуют еще около 20 государств из Европы, Африки и Азии.

Министр обороны США Ллойд Остин также заявил, что с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, страны НАТО предоставили Киеву военную помощь на сумму $55 млрд.

Издание Politico ранее написало, что утечка секретных военных документов не поколебала решимость США и их союзников по НАТО помогать Украине.