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МИД РФ: экстремистские заявления Киева подтверждают необходимость продолжения СВО

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Экстремистские заявления украинских официальных лиц Украины и их действия подверждают необходимость доведения российской спецоперации на Украине до конца, заявили в МИД РФ.

Дипведомство указало на заявления советника главы офиса президента Михаила Подоляка, который, говоря о ситуации вокруг Украинской православной церкви, сказал, что у киевского режима есть шанс «быстро и безболезненно физически «зачистить» большое количество пророссийски настроенных людей». МИД также напомнил о словах мэра Днепра Бориса Филатова, который завил, что Украина не прощает обид.

«Подобная риторика и преступные действия киевского режима подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности России», — подчеркнули в министерстве.

В МИД также обратили внимание на то, что США и их союзники по НАТО не просто продолжают накачивать киевский режим оружием и настаивать на боевых действиях, а даже называют сроки начала контрнаступления, что подтверждает их непосредственную вовлеченность в этот конфликт и участие в планировании войсковых операций украинской армии.

Ранее Подоляк выступил против «заморозки» украинского конфликта, так как это будет означать «незаконченную войну» в Европе. До этого он грозил россиянам «жесткой расправой» за проведение спецоперации на Украине.

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