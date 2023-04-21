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Назначенный Путиным врио Красноярского края Котюков заявил об участии в выборах

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Михаил Котюков, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Красноярского края, заявил, что планирует участвовать в выборах главы региона в сентябре, передает ТАСС.

Накануне глава государства подписал указ о назначении Котюкова на должность врио главы края вместо Александра Усса.

Котюков создал Telegram-канал. В первом посте сообщил, что рад вернуться в родной край, так как родился и вырос здесь, а также предложил землякам вместе решать насущные проблемы региона.

До назначения, со 2 марта 2020 года, Котюков занимал должность замминистра финансов РФ.

Александр Усс в свою очередь заявил, что Владимир Путин предложил ему занять должность на федеральном уровне и при этом продолжать заниматься вопросами развития Красноярского края.

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