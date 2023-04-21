Глава МИД Британии прервал визиты в Самоа и Новую Зеландию из-за ситуации в Судане

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отменил ряд встреч Самоа и досрочно завершил поездку в Новую Зеландию, чтобы сконцентрироваться на ситуации в Судане. Об этом сообщает The Guardian.

Изначально Клеверли должен был провести ряд трехсторонних встреч с правительством Самоа при участии министра иностранных дел Новой Зеландии Нанайе Махуты, а затем отправиться с Махутой в Новую Зеландию, однако эти встречи были отменены, а Клеверли прибыл в столицу Новой Зеландии Веллингтон раньше срока — вечером 20 апреля. Уже 21 апреля стало известно, что встречи дипломата в Веллингтоне были отменены.

Отмечается, что Клеверли пообещал Махуте все же провести запланированные мероприятия как можно скорее. По мнению аналитиков издания, внезапная отмена визита может стать ударом по Новой Зеландии, которая «стремилась укрепить отношения в Тихоокеанском регионе после попыток Китая заключить соглашения о безопасности в регионе».

Ранее в ВОЗ заявили, что с 15 апреля в ходе боев в Судане погибли больше 270 человек.

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром в субботу, 15 апреля. Боевые действия идут в столице Судана, Хартуме, а также в столичной агломерации и других регионах страны.