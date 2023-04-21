Член Совфеда Карасин предположил, что у генсека НАТО есть претензии к Зеленскому

Глава международного комитета Совета Федерации России Григорий Карасин заявил, что у генсека НАТО Йенса Столтенберга, посетившего накануне Киев, есть претензии к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Главный сигнал режиму — нужно выполнять роль антироссийского тарана тщательнее. Пока к Зеленскому и его зондер-команде есть претензии», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Карасин назвал Столтенберга «одним из начальников Зеленского» и отметил, что его «протокольная вежливость не смогла скрыть много зловещего и двусмысленного». По мнению сенатора, генсек НАТО поставил задачи перед Киевом и «контроль будет регулярным и взыскательным».

«Сказав дежурные слова о движении Украины в НАТО… сразу же перешёл к делу — НАТО будет обеспечивать Киевский режим всем, чтобы Украина шла вперед. В переводе на понятный язык — ребята, вы воюйте, мы продолжим подкидывать вам оружие, сколько потребуется. Учитесь им пользоваться, ведь в этом есть серьезные проблемы», — отметил глава международного комитета Совфеда.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев заявил, что Украина со временем станет членом альянса. Во время визита Столтенберг оценил объем предоставленной Киеву странами НАТО помощи в $150 млрд.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев «перевел» слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе. По мнению Медведева, слова «со временем» значат, что Украина может вступить в альянс, когда части ее территории будут принадлежать Польше, Венгрии и Румынии.