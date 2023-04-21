Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В посольстве РФ указали на то, что США молчат насчет барьеров на сельхозтовары с Украины

close
100%
Carolyn Kaster/AP

В посольстве РФ указали на то, что США молчат насчет барьеров на сельхозтовары с Украины, которые планируют вводить сателлиты Соединенных Штатов в Европе, сообщает РИА Новости.

«Опасаясь конкуренции с дешевым зерном с Украины, сателлиты США в Европе задумались о введении протекционистских барьеров на сельхозтовары из «подшефной» республики. Почему-то на этот счет администрация предпочитает отмалчиваться», — указано в сообщении.

В российском посольстве отметили, что Запад заботится только о собственном благополучии, в неоколониальных традициях опасаясь конкуренции с дешевым украинским зерном.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что, обвиняя Москву в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, Соединенные Штаты не говорят о настоящих выгодоприобретателях «украинской части» зерновой сделки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях