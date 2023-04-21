В посольстве РФ указали на то, что США молчат насчет барьеров на сельхозтовары с Украины, которые планируют вводить сателлиты Соединенных Штатов в Европе, сообщает РИА Новости.

«Опасаясь конкуренции с дешевым зерном с Украины, сателлиты США в Европе задумались о введении протекционистских барьеров на сельхозтовары из «подшефной» республики. Почему-то на этот счет администрация предпочитает отмалчиваться», — указано в сообщении.

В российском посольстве отметили, что Запад заботится только о собственном благополучии, в неоколониальных традициях опасаясь конкуренции с дешевым украинским зерном.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что, обвиняя Москву в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, Соединенные Штаты не говорят о настоящих выгодоприобретателях «украинской части» зерновой сделки.