В США заявили о планах пополнения стратегического запаса нефти

Советник Госдепа по энергобезопасности Амос Хохштейн заявил, что США могут начать пополнять стратегический резерв нефти уже этой осенью. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Если мы сможем выкупить нефть по $70 за баррель, это будет и разумным <…> управлением стратегическим запасом, и хорошей сделкой для американцев с финансовой точки зрения», — отметил он.

В настоящее время стоимость июньского фьючерса WTI составляет около $77 за баррель.

Несколько дней назад сообщалось, что за 2023 год объем стратегических резервов нефти снизился более чем на 30% и составил 368 млн баррелей. Это антирекорд с 1983 года.

Ранее в Белом доме признали, что у США возникли сложности с восполнением стратегических запасов нефти.