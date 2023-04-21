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В США заявили о планах пополнения стратегического запаса нефти

Советник Госдепа Хохштейн заявил, что осенью США могут начать пополнять запасы нефти

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Shutterstock

Советник Госдепа по энергобезопасности Амос Хохштейн заявил, что США могут начать пополнять стратегический резерв нефти уже этой осенью. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Если мы сможем выкупить нефть по $70 за баррель, это будет и разумным <…> управлением стратегическим запасом, и хорошей сделкой для американцев с финансовой точки зрения», — отметил он.

В настоящее время стоимость июньского фьючерса WTI составляет около $77 за баррель.

Несколько дней назад сообщалось, что за 2023 год объем стратегических резервов нефти снизился более чем на 30% и составил 368 млн баррелей. Это антирекорд с 1983 года.

Ранее в Белом доме признали, что у США возникли сложности с восполнением стратегических запасов нефти.

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