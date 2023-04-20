Депутат партии Молдавии Истратий не нашел причин для дипломатической войны с Россией

Депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» Дориан Истратий заявил, что говорить о дипломатической войне между Молдавией и Россией преждевременно. Об этом сообщает TV8.

По его словам, дипломатическая война — это когда всех дипломатических работников, включая посла высылают обратно в их страну. Депутат отметил, что в текущий момент Молдавия и Российская Федерация не находятся на данном этапе. Истратий считает, что преждевременно говорить о дипломатической войне.

Он добавил, что в Молдавии аккредитовано более 30 российских дипломатов. Депутат отметил, что Кишинев рассчитывает на уважение со стороны всех стран, включая Россию.

Ранее Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдавии (МИДЕИ) вызвало посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова.

Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ отметил, что сотрудникам посольства РФ могут запретить допуск в аэропорт Кишинева. Одного из них могут объявить персоной нон-грата.