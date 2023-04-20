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Посольство России в Швейцарии отвергло обвинения в угрозе Мейнсену и другим журналистам

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Пресс-служба МИД России

В посольстве России в Швейцарии опровергли содержание в своих сообщениях угроз местным журналистам.

«Посольство решительно отвергает обвинения в том, что угрожает швейцарским журналистам. Комментарий посольства не содержал личных угроз в адрес журналиста И.Мейнсена», — говорится в комментарии дипведомства в Twitter.

Посольство подчеркнуло, что журналисты живут в правовом государстве и должны ориентироваться на его юридические нормы. Принцип свободы выражения мнений никаким образом не позволяет оправдывать терроризм и убийства ни в чем не повинных гражданских лиц любой национальности и происхождения, заявили в посольстве.

Ранее посольство РФ в Швейцарии выразило сожаления по поводу статьи корреспондента немецкоязычной газеты Neue Zürcher Zeitung по фамилии Мейнсен. В частности, в дипмиссии указали, что журналист называл террористов — «партизанами» и «активистами».

После этой публикации швейцарский МИД вызвал российского посла в Берне Сергея Гармонина.

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