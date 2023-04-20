Politico: США собираются разместить войска в Джибути для эвакуации посольства в Судане

Министерство обороны США ведет подготовку к отправке американских военных в Джибути на фоне продолжения противостояния армии и Сил быстрого реагирования в соседнем Судане, пишет Politico со ссылкой на источники. По информации издания, размещение сил идет в рамках подготовки спасения служащих посольства США из столицы Судана, если возникнет подобная необходимость.

Как отмечается, соответствующую информацию американским конгрессменам подтвердил замглавы Госдепа Уэнди Шерман. По ее словам, дополнительные силы США будут размещены на базе Кэмп-Лемонье в Джубути.

«Шерман подчеркнула, что миссия доставит в безопасное место только сотрудников посольства и что генеральной эвакуации американских граждан под руководством военных [из Судана] не будет», — говорится в тексте.

Politico указывает, что в американском посольстве в Судане примерно 70 сотрудников, которые не могут сами покинуть страну из-за боевых действий. При этом издание подчеркивает, что приказ об эвакуации дипмиссии США уже готов, вероятно, дипломатов вывезут по воздуху.

Столкновения между военными Судана и Силами быстрого реагирования республики начались еще 15 апреля. Боевые действия охватили столицу государства и другие регионы страны. По данным ВОЗ, в результате столкновений погибли по меньшей мере 270 человек, свыше 2600 получили ранения. При этом суданские военные утверждают, что ситуация в республике стабилизировалась, но Силы быстрого реагирования страны говорят об обратном, сообщая о захвате воинских частей.

Ранее СМИ сообщили, что армия ФРГ остановила секретную операцию по эвакуации из-за боев в Судане.