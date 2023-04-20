Макрон отказался уходить в отставку на фоне протестов французов из-за пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту пенсионной реформы, которая вызвала протесты французов по всей стране, во время визита в коммуну Пероль, передает BFMTV. По его словам, текущая система имеет свои преимущества, поэтому было решено поднять пенсионный возраст, а не менять сам механизм.

«Это система, которая все еще имеет преимущества, нет ничего, что оправдывало бы ее перемещение», — отметил Макрон, отвечая на вопросы местных жителей.

Как указал президент Франции, правительство внесло корректировки в реформу на фоне народного недовольства. Он также добавил, что речь идет о согласии на повышение пенсионного возраста до 64 лет, когда изначальный план предполагал 65 лет.

При этом в ответ на призывы к его отставке одной из жительниц Пероля, он заявил, что не будет никуда уходить. Макрон пояснил, что с его уходом с поста президента придется подождать до 2027 года, когда истечет его второй президентский срок.

«Я не собираюсь уходить в отставку, уверяю вас, этого не произойдет», — подчеркнул Макрон.

Ранее президент Франции заявил, что не собирается прекращать поездки по стране из-за протестов французов.