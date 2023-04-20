В Пентагоне заявили, что поддержка Украины не отразилась на потенциале США в помощи Тайваню

Власти США обладают достаточными возможностями для помощи Тайваню в случае атаки со стороны Китая, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Джон Акилино, передает ТАСС. По его словам, поддержка Киева никак не повлияла на соответствующий потенциал Вашингтона.

«США единственная глобальная сила, способная справиться с многочисленными угрозами <…> я считаю, что мы можем делать и то, и другое. Я считаю, что мы должны делать и то, и другое для поддержания мира», — отметил Акилино, отвечая на вопрос о том, отнимает ли поддержка Украины у США возможности для помощи Тайваню.

Как указал американский адмирал, он не считает, что работа Европейского командования ВС США по Украине как-то влияет на деятельность и возможности Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе. Он также добавил, что поставки оружия Киеву не влияют на ресурсы Индо-Тихоокеанского командования, которые могут понадобиться Тайваню в случае «битвы».

Ранее заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль заявил, что в Китае «не берут трубку», когда им звонят из США, попытки выйти на связь с китайской стороной ей игнорировались.