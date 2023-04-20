Президент Путин предложил замминистра финансов Котюкову стать губернатором Красноярского края

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил заместителю руководителя Министерства финансов РФ Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин поинтересовался у Котюкова, в курсе ли он, чем является Красноярский край для России, значимость региона для страны, а также выразил мнение, что замминистра подошел бы, чтобы возглавить «важный субъект РФ».

Путин спросил у Котюкова, готов ли он к этому на что получил положительный ответ и поблагодарил президента РФ.

Котюков является выпускником первого потока в так называемой «школе губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Ранее Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что получил предложение от президента Владимира Путина продолжить работу на федеральном уровне.

Усс поблагодарил главу государства за доверие и поддержку. Он выразил уверенность, что Красноярский край сохранит статус одного из опорных российских регионов.

До этого ряд СМИ писали, что Усс уйдет в отставку и объявит об этом 20-21 апреля. В частности, издание РБК писало, что он станет сенатором от Законодательного собрания края. Источники издания также назвали его вероятным преемником Михаила Котюкова, министра финансов и зампредседателя правительства Красноярского края.