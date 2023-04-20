В парламент Японии пришло письмо с угрозами массовых убийств

В парламент Японии пришло электронное письмо с угрозами о массовых убийствах, которые злоумышленники намерены осуществить с использованием бомб и газа зарин. Об этом пишет издание Sankei.

Отмечается, что в письме злоумышленники называли себя религиозной группой. В письме содержалась информация о том, что бомбы и зарин могут находиться в здании парламента. Полиция провела обыск в здании.

Других подробностей инцидента не приводится.

20 марта 1995 года члены запрещенной в России секты «Аум Синрикё» произвели газовую атаку в метро Токио. Жертвами теракта стали 12 человек, десятки получили серьезные ранения. Был нанесен ущерб здоровью сотен пассажиров подземки. Лидер группировки Сёко Асахара был пойман полицейскими в мае того же года. В 2018 году его казнили через повешение. При нападении злоумышленники использовали зарин. Этот нервно-паралитический газ создали в 1936 году ученые нацистской Германии. Однако до конца Второй мировой войны он так и не был использован вермахтом.