Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В парламент Японии пришло письмо с угрозами массовых убийств

close
100%
Androniki Christodoulou/Reuters

В парламент Японии пришло электронное письмо с угрозами о массовых убийствах, которые злоумышленники намерены осуществить с использованием бомб и газа зарин. Об этом пишет издание Sankei.

Отмечается, что в письме злоумышленники называли себя религиозной группой. В письме содержалась информация о том, что бомбы и зарин могут находиться в здании парламента. Полиция провела обыск в здании.

Других подробностей инцидента не приводится.

20 марта 1995 года члены запрещенной в России секты «Аум Синрикё» произвели газовую атаку в метро Токио. Жертвами теракта стали 12 человек, десятки получили серьезные ранения. Был нанесен ущерб здоровью сотен пассажиров подземки. Лидер группировки Сёко Асахара был пойман полицейскими в мае того же года. В 2018 году его казнили через повешение. При нападении злоумышленники использовали зарин. Этот нервно-паралитический газ создали в 1936 году ученые нацистской Германии. Однако до конца Второй мировой войны он так и не был использован вермахтом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях