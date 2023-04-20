В пресс-службе красноярского губернатора Усса назвали «слухами» сообщения о его скорой отставке

Пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса назвала сообщения о его отставке «слухами». Об этом сообщает РИА Новости.

«Слухи не комментируем. Призываем пользоваться официальной информацией», — заявили представители Усса.

Ранее в РБК появилось сообщение о возможной скорой отставке Усса. Издание ссылается на пять источников, близких к администрации президента.

В ноябре 2022 года Усс заявил, что готов снова занять губернаторский пост по окончании своего первого срока в сентябре 2023 года.

Сын Александра Артем Усс в октябре 2022 года был заочно арестован в РФ по подозрению в отмывании денежных средств, в США ему грозит пожизненное заключение, его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Артем Усс был задержан в аэропорту Милана при попытке вылететь в Турцию, итальянский суд принял решение об его экстрадиции в США, однако ему удалось сбежать из-под домашнего ареста.

4 апреля Усс объявил, что находится в России. Его адвокат сообщал, что заочно арестованный в России сын красноярского губернатора добровольно явился к следователю в Москве.