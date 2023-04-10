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Бывший советник Кучмы заявил, что Польша ударила Украину в спину

Экс-советник Кучмы Соскин: Варшава ударила Киев в спину из-за ограничения на ввоз зерна

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Global Look Press

Польша нанесла Украине удар, решив сократить импорт украинского зерна после протестов польских фермеров. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, сельскохозяйственный сектор является «единственным направлением» в этот «тяжелейший» период, «которое более-менее функционирует» на Украине.

«И вот вам, пожалуйста, удар в спину наносит Польша», — сказал Соскин.

4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна снизила объем ввозимого с Украины зерна в пять-шесть раз на фоне протестов фермеров.

Он также отметил, что хранилища национальной компании, специализирующейся на хранении зерна, Elewarr, пусты на 50%, и уже появилось место для польского зерна.

Позже министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил, что Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит.

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