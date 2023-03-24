США ввели санкции против белорусских компаний БелАЗ и МАЗ

Министерство финансов США ввело санкции в отношении физлиц и юрлиц Белоруссии, среди которых оказались машиностроительные компании БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Об этом говорится в сообщении на сайте американского министерства.

«Следующие организации были добавлены в санкционный лист Управления по контролю за иностранными активами (OFAC): ОАО БелАЗ — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг», ОАО «Минский Автомобильный Завод», — говорится в перечне минфина США.

Также в санкционном списке оказалась секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Елена Балдовская.

В феврале Совет Евросоюза на год продлил санкции против Белоруссии, введенные «за внутренние репрессии». В заявлении отмечается, что совет решил продлить запретительные меры, которые связаны с внутренними репрессиями в республике, еще на один год. В документе отмечается, что во время принятия решения была учтена вовлеченность республики в проводимую Российской Федерацией специальную военную операцию на территории Украины. Черный список в отношении Белоруссии включает 195 человек и 34 организации.