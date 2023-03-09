Госдеп указал на угрозу евроатлантическому будущему Грузии из-за закона об иноагентах

Проект закона «О прозрачности иностранного влияния», который грузинский парламент принял в первом чтении 7 марта, угрожает евроатлантическому будущему страны, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Его выступление транслировалось на Youtube-канале ведомства. Представитель Соединенных Штатов считает, что проект закона был «вдохновлен Кремлем».

Прайс указал, что прохождение в парламенте этих законопроектов «несовместимо с ясным желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития».

В итоге представитель США пришел к выводу, что стремление принять эти законы ставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией.