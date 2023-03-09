Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдеп указал на угрозу евроатлантическому будущему Грузии из-за закона об иноагентах

close
100%
«Газета.Ru»

Проект закона «О прозрачности иностранного влияния», который грузинский парламент принял в первом чтении 7 марта, угрожает евроатлантическому будущему страны, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Его выступление транслировалось на Youtube-канале ведомства. Представитель Соединенных Штатов считает, что проект закона был «вдохновлен Кремлем».

Прайс указал, что прохождение в парламенте этих законопроектов «несовместимо с ясным желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития».

В итоге представитель США пришел к выводу, что стремление принять эти законы ставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть